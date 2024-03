Pimco: bond, premio a termine e' pronto a salire di nuovo - PAROLA AL MERCATO

di Marc Seidner * (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 mar - Il senso comune vuole che gli investitori vengano pagati di piu' per aver assunto un rischio maggiore. Cio' tende a essere vero nel mercato obbligazionario: piu' si allunga la scadenza delle obbligazioni detenute, maggiore e' l'incertezza che si sta sottoscrivendo e maggiore dovrebbe essere la remunerazione. E' semplice: se si compra un'obbligazione a due anni, il capitale verra' restituito dopo due anni (in assenza di default) e si potra' decidere come reinvestire. Il problema di un'obbligazione trentennale e' che, dopo due anni, se dovranno aspettarne ancora 28.

Attualmente, il mercato obbligazionario statunitense non segue questa logica. La curva dei rendimenti e' invertita, con la liquidita' che rende piu' delle obbligazioni a piu' lunga scadenza. E' probabile che questo trend non continui.

Il modo piu' comune in cui un'inversione si corregge e' quando la Federal Reserve taglia il suo tasso di riferimento a breve termine, cosa che sia i mercati che i banchieri centrali della Fed si aspettano avvenga quest'anno. Tuttavia, c'e' la possibilita' di un cambiamento molto piu' grande, ovvero che la curva si corregga anche con il ritorno del premio a termine.

Dalla crisi finanziaria, il premio a termine - un indicatore di quanto sia piu' conveniente detenere debito a piu' lunga scadenza invece di reinvestire ripetutamente in scadenze brevi - e' stato in media di soli 50 punti base (pb), diventando a volte addirittura negativo. E se fosse un ritorno al futuro, a un mercato simile a quello dei decenni precedenti, quando prevalevano premi a termine piu' elevati? Il premio a termine e' diminuito gradualmente da quando e' salito ben oltre i 400 pb negli anni '80 - quando lo strategist Ed Yardeni ha coniato il termine "bond vigilantes" per gli investitori che disciplinano la spesa pubblica chiedendo rendimenti piu' elevati, e quando e' uscito il film che ha ispirato il titolo di questo commento. Siamo in un momento in cui il premio a termine potrebbe iniziare a invertire la tendenza al ribasso che dura da 40 anni. Il dato sull'indice dei prezzi al consumo (CPI) di gennaio, superiore alle attese, e le ultime stime del Congressional Budget Office di febbraio sulla traiettoria di crescita del debito statunitense (e il presumibile aumento delle emissioni di Treasury necessarie per finanziarlo) sono segnali recenti di forze che potrebbero contribuire a ricostruire il premio a termine. Se il premio a termine tornasse anche solo ai livelli comuni tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000 - circa 200 pb - diventerebbe probabilmente l'elemento caratterizzante dei mercati finanziari di quest'epoca. Non influenzerebbe solo i prezzi delle obbligazioni, ma anche quelli delle azioni, degli immobili e di qualsiasi altro asset valutato sulla base di flussi di cassa futuri scontati.

Stimolo speso Quanto potremmo andare indietro nel futuro? Consideriamo che gli Stati Uniti non raggiungono il pareggio di bilancio da oltre vent'anni. E cio' non ha avuto importanza perche' la spesa per interessi e' rimasta stabile nonostante l'aumento del debito. Questo grazie al calo dei tassi d'interesse (e del premio a termine), in parte dovuto al prolungato periodo post-crisi finanziaria che PIMCO nel 2009 ha definito "The New Normal". Poi la pandemia ha cambiato tutto. La massiccia spesa fiscale dell'era pandemica ha aiutato le famiglie statunitensi ad accumulare risparmi in eccesso, ma ha contribuito all'impennata dell'inflazione che ha scosso l'economia statunitense allontanandola dal limite inferiore pari a zero dei tassi di interesse.

Da allora, i consumatori statunitensi hanno dimostrato una maggiore resilienza rispetto a quelli di altri Paesi dei mercati sviluppati, ma questa resilienza sta svanendo ovunque. Le famiglie statunitensi e dell'area dell'euro sono tornate ai livelli di ricchezza reale precedenti alla pandemia, mentre il Regno Unito e' ben al di sotto, mentre l'inflazione si e' raffreddata ma rimane vischiosa. I costi di indebitamento sono ora piu' elevati, cosi' come i disavanzi in corso. Pertanto sappiamo quasi con certezza che la spesa per interessi continuera' a salire.

* CIO Strategie non tradizionali e Pramol Dhawan, Portfolio Manager di PIMCO.

