Pimco: bond, premio a termine e' pronto a salire di nuovo - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 mar - Privilegio e disciplina I mercati chiamano questo tipo di sregolatezza "dominanza fiscale" - e la reazione convenzionale dei governi e' quella di smettere di spendere! Ricordiamo i problemi fiscali del Regno Unito nel settembre 2022 - quando la sterlina perse quasi il 15% del suo valore a seguito di proposte di spesa governative non finanziate - e gli innumerevoli esempi dei mercati emergenti. Il punto importante e' che i mercati costituiscono un meccanismo disciplinante per i governi, che impedisce loro di allontanarsi troppo da questo percorso di spesa. Questo vale per quasi tutti i Paesi sviluppati ed emergenti, ma non necessariamente per gli Stati Uniti in quanto custodi della valuta di riserva mondiale.

In effetti, gli Stati Uniti stanno puntando molto su questo esorbitante privilegio. Ma il privilegio puo' trasformarsi in sregolatezza, prima lentamente e poi all'improvviso. Negli Stati Uniti, l'ultimo caso di questo tipo e' stato negli anni '80, quando il mercato - guidato dai bond vigilantes, appunto - ha richiesto un aumento dei costi di prestito in quello che e' diventato un circolo vizioso. E' stato necessario un approccio disciplinato e coordinato da parte dei responsabili delle politiche per mandare in cortocircuito questa spirale, dapprima con una politica monetaria restrittiva negli anni '80, seguita da una politica fiscale piu' restrittiva per tutti gli anni '90. Ed ecco il punto cruciale della nostra preoccupazione: Non c'e' la volonta' politica di fare oggi cio' che era necessario allora. Purtroppo, si prospettano altri deficit.

Implicazioni per gli investimenti Per chiarezza, non pensiamo di viaggiare direttamente indietro agli anni '80, anche se "Ritorno al futuro" e' recentemente riapparso come musical a Broadway. La Fed rimane indipendente e cerchera' di contenere l'inflazione. Ma anche un ritorno ai livelli di premio a termine degli ultimi decenni avrebbe implicazioni rilevanti sui prezzi degli asset. Nel terzo trimestre del 2023, il premio a termine e' salito con l'aumento dei rendimenti obbligazionari a livello globale, in seguito alle preoccupazioni per il debito, i disavanzi, i tassi higher-for-longer e il declassamento del rating creditizio degli Stati Uniti da parte di Fitch. Poco dopo, abbiamo sottolineato la nostra visione sovrappesata sulla duration - un indicatore del rischio di tasso d'interesse - affermando che i rendimenti apparivano elevati rispetto alle nostre aspettative a breve termine. Nei mesi successivi i rendimenti sono scesi.

Potrebbe esserci una seconda occasione. Come affermato nel nostro Cyclical Outlook di gennaio Navigare la discesa, le preoccupazioni in materia fiscale probabilmente persisteranno e potrebbero produrre ulteriori episodi di rialzo dei rendimenti a lungo termine. Abbiamo menzionato un bias per l'innalzamento della curva nei nostri portafogli, con posizioni sovrappesate nell'area dei 5-10 anni a livello globale e sottopesate nell'area dei 30 anni.

Esiste la possibilita' concreta che la curva si pieghi in seguito al primo taglio dei tassi della Fed, con un calo dei rendimenti a breve termine, poco movimento dei tassi intermedi e un aumento dei rendimenti a lungo termine con il ritorno del premio a termine. Nel frattempo, gli investitori non devono assumere un rischio di duration eccessivo per ottenere la maggior parte del reddito e del rendimento potenziale.

* CIO Strategie non tradizionali e Pramol Dhawan, Portfolio Manager di PIMCO "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 17-03-24 13:58:45 (0272) 5 NNNN