Pil: Svimez, Sud cresce piu del Centro-Nord per quarto anno consecutivo (+0,7%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 giu - Nel 2025, per il quarto anno consecutivo, il Sud cresce piu' della media nazionale. Nel 2025 il Pil delle Regioni meridionali e' aumentato, seppure di poco, piu' del Centro-Nord: +0,7% contro +0,5%. Sono i dati forniti da Svimez. Per il quarto anno consecutivo l'espansione del prodotto meridionale e' stata relativamente piu' intensa, anche se con un tasso di crescita inferiore al 2024 (+1%). Un periodo temporale di questa estensione nel quale il Sud cresce piu' del Centro-Nord costituisce una circostanza unica nelle serie statistiche omogenee disponibili dal 1980. Una crescita stabilmente superiore del Sud era avvenuta soltanto negli anni del boom economico, ma nell'ambito di un processo di sviluppo nazionale a tassi molto sostenuti. Nel 2025, la crescita e' risultata modesta in entrambe le circoscrizioni del Nord (+0,3% nel Nord-Ovest e +0,4% nel Nord Est), piu' sostenuta nel Centro (+1,0%), trainato dal risultato del Lazio (+2,0%).

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(RADIOCOR) 18-06-26 09:51:40 (0189) 5 NNNN