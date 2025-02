Pil: Svimez, aumento dello 0,7% nel 2025, Sud tornera' a crescere meno del Nord

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 feb - Dopo una crescita del Pil dello 0,6% nel 2024, la Svimez stima una crescita nazionale dello 0,7% nel 2025 e dello 0,9% nel 2026, con il Sud che dal 2025 torna a crescere meno del Nord.

L'indicazione emerge dallo studio Svimez - Ref Ricerche 'Dove vanno le regioni italiane. Le previsioni regionali 2024-2026' presentato oggi. Il rallentamento della crescita, si legge nel documento, e' la conseguenza di fattori comuni all'area euro, come il ripristino dal 2024 dei vincoli del Patto di Stabilita' europeo, la recessione dell'industria dovuta a calo della domanda per beni durevoli, con la crisi di settori traino come l'automotive, la debolezza del commercio internazionale, l'aumento dei costi dell'energia. Per quanto riguarda le singole regioni italiane nel 2025 si prevede per il Veneto una crescita dell'1,2%, dell'1,1%, per la Lombardia, dell'1% per l'Emilia Romagna, mentre arrancano l'Umbria con lo 0,2%, la Liguria 0,4%, Puglia e il Molise con lo 0,5 per cento.

Cel

(RADIOCOR) 12-02-25 11:55:37 (0312)PA 5 NNNN