Pil: Scarpetta (Ocse), incertezza su futuro, in Italia servirebbe piu' coerenza politiche

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Trento, 28 mag - "C'e' molta incertezza sul futuro, ma credo che il futuro sia anche nelle nostre mani. Credo che l'importante sia avere delle politiche che permettono a tutti di affrontare le sfide e le opportunita' del futuro". Lo ha detto Stefano Scarpetta, economista e director for Employment, Labour and Social Affairs dell'Ocse, a margine di uno dei panel a cui ha partecipato nell'ambito della XVIII edizione del Festival dell'Economia di Trento, intitolata 'Il futuro del futuro. Le sfide di un mondo nuovo', organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing. Scarpetta ha sottolineato che "c'e' molto da fare in termini di politiche del lavoro, della formazione, sociali e strutturali perche' molto di quello che succedera' nel futuro dipende anche dalle politiche che mettiamo in campo". Rispondendo a chi chiedeva se l'Italia stia facendo abbastanza per costruire questo futuro, Scarpetta ha risposto che "bisognerebbe pensare di piu' al futuro che vogliamo nel nostro Paese. E ci vorrebbe soprattutto anche un po' piu' di coerenza delle politiche, nel senso che sono delle politiche che qualche volta inseguono il presente, ma che dovrebbero avere una visione piu' di medio periodo".

