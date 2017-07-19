Pil: Sangalli, risveglio consumi e recupero fiducia segnali positivi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 gen - "Il risveglio dei consumi durante il Black friday, il Natale e l'avvio dei saldi e' certamente un segnale positivo che conferma il recupero della fiducia". Lo dichiara il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, commentando la Congiuntura elaborata dall'Ufficio studi della confederazione e presentata oggi. "Per rendere la crescita piu' robusta e' necessario continuare a ridurre le tasse su famiglie e imprese, semplificare la burocrazia e creare migliori condizioni per la partecipazione di giovani e donne al mercato del lavoro", aggiunge Sangalli.

bab

(RADIOCOR) 22-01-26 10:16:29 (0221) 5 NNNN