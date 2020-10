Pil: Pesco, importanti le misure prese, le rafforzeremo in Dl ristoro e manovra

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 ott - "In Italia, dietro al rimbalzo, c'e' l'andamento dei settori dell'agricoltura, dell'industria e dei servizi: trend incoraggianti, che ci spingono a lavorare con immutato impegno sul Dl ristori e sull'imminente Legge di bilancio per potenziare ulteriormente la rete di protezione intorno alla nostra economia e allargare le prospettive di rilancio del Paese'. Lo afferma Daniele Pesco (M5S), presidente della Commissione Bilancio del Senato, sottolineando che "le stime preliminari del Pil nel terzo trimestre dell'anno, diffuse dall'Istat, dimostrano l'importanza delle misure sin qui adottate dal Governo con il supporto del Parlamento e dimostrano la tenuta e resilienza del nostro sistema economico, anche nel confronto con il resto dell'Ue.

Nel terzo trimestre, infatti, il Pil italiano ha fatto segnare in termini congiunturali un +16,1% che risulta sensibilmente superiore al +12,7% dell'Eurozona e al +8,2% della Germania. In piu' il dato e' in linea con quello spagnolo (+16,7%). In termini tendenziali, complice la crisi innescata dal Covid, il Pil italiano ha fatto segnare un -4,7%, in linea con Germania (-4,2%), Francia (-4,3%) e media Eurozona (-4,3%)".

