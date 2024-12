Pil: Pd, Governo Meloni sta mettendo in ginocchio il Made in Italy

Manca politica industriale, e' emergenza occupazione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 dic - 'Il Made in Italy, simbolo di eccellenza, creativita' e tradizione, sta attraversando una delle fasi piu' critiche della sua storia.

Settori fondamentali come moda, design e arredamento, automotive, cinema e audiovisivo, pilastri dell'economia e della cultura del nostro Paese riconosciuti a livello globale, sono in grave sofferenza. E i dati Istat di oggi, che evidenziano stime di crescita del Pil dimezzate, aggravano ulteriormente una situazione gia' fortemente compromessa". Cosi' in una nota i capigruppo Pd nelle commissioni Bilancio, Attivita' produttive, Lavoro e Cultura della Camera, Ubaldo Pagano, Vinicio Peluffo, Arturo Scotto e Irene Manzi.

"Le vendite nel legno-arredo, nella moda e nel design registrano contrazioni significative, sia sul mercato interno che su quelli esteri. L'automotive - aggiungono - vive un anno nero, con un calo drammatico dei fatturati e tagli occupazionali che, solo nell'indotto, colpiscono un'azienda su tre. Anche l'industria cinematografica e audiovisiva e' in crisi, con migliaia di lavoratori a rischio a causa dell'incertezza generata dal governo, che sta compromettendo le nuove produzioni".

Secondo i parlamentari Pd "questa situazione non puo' essere imputata esclusivamente alle sfide globali. E' evidente l'assenza di una politica industriale efficace e la mancanza di una visione strategica da parte del governo Meloni, che lascia le imprese prive del supporto necessario per affrontare le difficolta' e non mette in campo nessun tipo di nuovi ammortizzatori sociali".

