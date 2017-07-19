Pil: Oxford Economics abbassa stime 2026 per l'Italia al +0,3%

+0,8% la stima per il 2027 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 apr - Sul fronte della crescita, nel suo ultimo report la societa' di consulenza Oxford Economics ha tagliato le stime sul Pil italiano di 0,3 punti percentuali per il 2026, portandole a +0,3%. Le modifiche hanno riguardato anche le previsioni sul 2027, con un taglio e di 0,1 punti che porterebbe il Pil del prossimo anno a +0,8%.

Oxford Economics sottolinea inoltre che lo scenario di base delle sue previsioni presuppone un impatto limitato della crisi, con vincoli di finanza pubblica che riducono i margini di intervento del governo e "un inasprimento monetario relativamente piccolo da parte della Bce". In caso di escalation, tuttavia, "e' maggiore il rischio che l'attivita' in altri settori possa essere influenzata negativamente", con la possibilita' di un rafforzamento delle misure fiscali e un conseguente aumento del deficit.

imt-com

(RADIOCOR) 25-04-26 11:41:49 (0202) 5 NNNN