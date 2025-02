Pil: Outlook 2025 Ersel, 'alla prova dei fatti' Ue, Usa e Cina

Europa in stallo, a Pechino pesa debito, America piu' solida (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 feb - Se il 2024 e' stato un anno di "profondi cambiamenti e trasformazioni", il 2025 si annuncia come 'l'anno in cui i grandi attori mondiali saranno chiamati alla prova dei fatti', ovvero, 'a trasformare piani, promesse e ambizioni in azioni concrete'.

Inoltre, il nuovo anno si sta aprendo "con diversi elementi di continuita' rispetto agli importanti cambiamenti geopolitici gia' visti nel corso del 2024'. E' questo lo scenario descritto dall'Outlook 2025 di Ersel Banca Privata.

Piu' nel dettaglio, per quanto riguarda il 2025 dell'Europa, 'e' difficile essere ottimisti', di fronte a una crescita in stallo. Tuttavia, 'la riduzione del costo del denaro intrapresa dalla Bce e un mercato del lavoro in buone condizioni dovrebbero riportare la crescita poco sotto al potenziale, con il contributo maggiore derivante dai consumi', evidenzia il report. Inoltre, la nuova Commissione europea, guidata da Ursula von der Leyen, affrontera' 'sfide crescenti con una maggioranza piu' fragile'. Tra le questioni cruciali, i prezzi dell'energia, la produzione industriale e i rapporti con gli Stati Uniti di Trump. Quanto all'America, 'la crescita attuale dell'economia dovrebbe continuare a mantenersi in linea, se non leggermente al di sopra, del potenziale, con un mercato del lavoro in piena salute, come anche testimoniato dei dati sull'occupazione di fine 2024'.

La maggiore discontinuita' rispetto al quadro macro del 2024 potra' essere rappresentata dalla politica economica promessa in campagna elettorale dalla nuova amministrazione Trump. La Cina, poi, dovra' affrontare 'un'economia in bilico e un crescente debito nazionale'. La crescita del Dragone infatti sta rallentando, con previsioni inferiori al 5% annuo, mentre, i debiti totali dell'economia nazionale 'sono cresciuti dal 140% del Pil nel 2008 al 290% l'anno scorso'.

Dunque, evidenzia l'Outlook, 'lo spazio per ulteriori stimoli diventa sempre piu' stretto'.

