Pil: Orsini, rischio recessione molto alta se guerra continua

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 lug - 'Il rischio e' che se la guerra del Golfo continua si possa ad arrivare ad una recessione molto alta'. Lo ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, intervenendo all'assemblea generale di Confindustria Lombardia. Detto questo, le esportazioni fortunatamente stanno tenendo' aggiunge Orsini, sottolineando l'opportunita' della missione in Mercosur: 'un mercato da 14 miliardi per noi'. Secondo il presidente di Confinsutria, 'la grande salvezza per questo paese e' continuare a esportare'. Oggi 'la previsione, con lo Stretto di Hormuz chiuso e i costi dell'energia alle stelle, credo sia un problema'.

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(RADIOCOR) 09-07-26 19:16:48 (0612) 5 NNNN