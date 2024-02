Pil: Orcel, ruolo imprese e' fondamentale, prospettive rassicuranti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 feb - 'I fondamentali' delle imprese italiane 'sono ancora molto solidi e le prospettive di mercato per i nostri imprenditori sono rassicuranti'. Lo ha dichiarato l'a.d. di UniCredit, Andrea Orcel, nel corso della presentazione della terza edizione di "UniCredit per l'Italia". 'Il ruolo delle imprese e' fondamentale per il Paese - ha aggiunto -, hanno mostrato una grande resilienza in un'epoca di tassi alti e continue tensioni geopolitiche'.

