Pil: Ocse, e' cresciuto dello 0,4% nel II trimestre, dopo il +0,2% del primo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 ago - Per quanto riguarda gli altri paesi Ocse, la crescita del Pil si e' arrestata in Canada, dopo un'espansione dello 0,5% nel primo trimestre, mentre nel Regno Unito la crescita del Pil e' rallentata dallo 0,7% allo 0,3%, in gran parte a causa di una contrazione dell'1,1% degli investimenti nel secondo trimestre, dopo una crescita del 2,0% nel primo trimestre. La crescita del Pil e' diventata negativa in Germania e Italia, scendendo dallo 0,3% del primo trimestre in entrambi i paesi, rispettivamente a -0,3% e -0,1% nel secondo trimestre. La contrazione del Pil tedesco nel secondo trimestre e' stata principalmente determinata da un calo delle esportazioni di beni (-0,6%, dopo il 3,0% del primo trimestre). Nel resto dell'area Ocse, la situazione e' stata altrettanto eterogenea. Dei 23 paesi con dati disponibili, 13 hanno registrato tassi di crescita piu' elevati rispetto al primo trimestre del 2025. L'Irlanda ha registrato il rallentamento piu' netto, con un Pil in contrazione dell'1% nel secondo trimestre, dopo una significativa espansione del 7,4% nel primo trimestre, trainata in gran parte dall'aumento delle esportazioni verso gli Stati Uniti. Al contrario, la Danimarca ha registrato una notevole inversione di tendenza, passando da -1,3% all'1,3%.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 27-08-25 12:26:35 (0281) 5 NNNN