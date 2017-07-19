Pil: Ocse, e' cresciuto dello 0,4% nel II trimestre, +1,7% su anno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 ago - Il prodotto interno lordo dei paesi Ocse, secondo la prima lettura, e' cresciuto dello 0,4% nel secondo trimestre del 2025, rispetto allo 0,2% del trimestre precedente. Cio' segna un ritorno ai tassi di crescita relativamente stabili, compresi tra lo 0,4% e lo 0,5%, osservati nei trimestri precedenti. Un incremento analogo e' stato registrato nelle economie del G7, dove la crescita del Pil ha accelerato dallo 0,1% allo 0,4%.

Tuttavia, il contributo dei singoli Paesi a questa accelerazione e' stato molto variabile. Gli Stati Uniti hanno contribuito maggiormente alla crescita economica dell'Ocse nel secondo trimestre del 2025, con una crescita del Pil in ripresa allo 0,7% nel secondo trimestre del 2025, dopo una contrazione dello 0,1% nel primo trimestre. Tra le altre economie del G7, Francia e Giappone hanno registrato miglioramenti piu' modesti, con la crescita del Pil in aumento dallo 0,1% allo 0,3% in entrambi i paesi.

Su base annua, la crescita del Pil dei paesi Ocse e' rimasta invariata nel secondo trimestre rispetto al primo trimestre, all'1,7%. Gli Stati Uniti hanno registrato l'incremento annuo piu' elevato (2,0%, anch'esso invariato rispetto al primo trimestre), mentre la Germania ha registrato quello piu' basso (0,2%).

Com-Fla-

(RADIOCOR) 27-08-25 12:22:56 (0280) 5 NNNN