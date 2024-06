Pil: Nagel, con debito elevato serve crescita, Italia ha forza per farlo

Il Ceo Mediobanca: Unione mercato capitali per rafforzare Ue (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 giu - 'Alla luce di un elevato indebitamento (non previsto migliorare materialmente nei prossimi anni), l'Italia deve rimanere su una traiettoria di crescita. E l'Italia ha la forza per farlo'. Lo ha sottolineato l'a.d. di Mediobanca, Alberto Nagel, nel suo discorso di apertura della decima edizione dell'Italian Ceo Conference di Piazzetta Cuccia. 'Con l'aiuto dell'Europa, l'Italia ha molto da offrire alla crescita dell'Europa - ha aggiunto -. Innanzitutto, sfruttando la forza unica delle Pmi italiane e del Made in Italy'. Nagel sottolonea che 'la digitalizzazione accelererebbe la crescita del fatturato, aggiungerebbe posti di lavoro e contribuirebbe fino allo 0,7% del Pil a medio termine, aiutando infine le entrate fiscali'. 'Ma ci sono ulteriori leve che l'Italia puo' muovere', ha rimarcato chiarendo che 'l'Italia dovrebbe meglio valorizzare i vasti risparmi delle famiglie, canalizzando meglio gli investimenti per supportare il rafforzamento strutturale del Paese'. Nagel ha precisato che 'l'Europa e' la casa dell'Italia e solo con l'aiuto dell'Europa l'Italia puo' cogliere i benefici degli investimenti su larga scala e mantenere un ruolo sulla scena globale' citando le sfide e i settori in cui l'Unione europea deve migliorare. A partire, naturalmente, dall'Unione dei mercati dei capitali, che 'porta diversi benefici ai cittadini, agli investitori e alle aziende e contribuisce alla prosperita', stabilita' e competitivita' a lungo termine dell'Europa'. L'Unione dei mercati dei capitali, infatti, 'consentirebbe l'accesso a fonti di finanziamento piu' ampie, incluso il canale bancario, il capitale proprio, le obbligazioni e altri strumenti di finanziamento', 'offre nuove opportunita' per risparmiatori e investitori e incoraggia la diversificazione degli investimenti', fornendo 'ai risparmi europei - dei quali 300 miliardi di euro fluiscono annualmente verso gli Stati Uniti - un mercato ampio e profondo per trovare rendimenti, finanziando la crescita europea', e, 'abbattendo le barriere agli investimenti transfrontalieri, favorisce un'economia piu' resiliente e garantisce che il finanziamento sia disponibile dove e' necessario, rendendo l'Ue piu' resiliente agli shock nei singoli stati membri'.

