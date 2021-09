Pil: Mazzoncini, ripresa maggiore delle attese, c'e' clima fiducia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 set - 'La ripresa italiana e' maggiore di quella che si aspettava. Tra gli imprenditori qui a Cernobbio c'e' un clima di ottimismo e di fiducia'. Lo ha affermato Renato Mazzonici, amministratore delegato di A2A, al Forum Ambrosetti di Cernobbio durante la presentazione dello studio 'Da NIMBY (Not In My Back Yard) a PIMBY (Please In My Back Yard): economia circolare come volano della transizione ecologica e sostenibile del Paese e dei suoi territori', realizzato da The European House - Ambrosetti in collaborazione con A2A.

Fla-Ppa

(RADIOCOR) 03-09-21 17:12:50 (0418) 5 NNNN