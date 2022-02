Pil: Marchesini (Confindustria), cultura d'impresa leva strategia per sviluppo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 feb - 'Se il nostro Paese resta la settima potenza industriale al mondo e lo scorso anno ha registrato performance superiori rispetto ai tradizionali competitors, e' per l'eccellenza delle nostre produzioni. Le storie d'impresa, la cui memoria oggi ci permette di tradurre il bagaglio di nozioni/conoscenze acquisite in competenze specialistiche e pratiche per orientare al meglio le scelte e costruire la nostra visione del futuro. Una solida cultura d'impresa rappresenta una leva strategica indispensabile per il successo di qualsiasi attivita' imprenditoriale, attraverso la promozione dei suoi valori fondanti'. Lo ha affermato Maurizio Marchesini, vice presidente di Confindustria per le Filiere e le Medie Imprese alla presentazione del libro di Andrea Zaghi 'La memoria e il futuro. Alle radici dell'innovazione nell'industria del Terzo Millennio', organizzata da Nomisma che rientra nella collana 'Bellissima', edita da Luiss University Press e curata da Nicoletta Picchio. 'Portare avanti questi messaggi significa contribuire alla diffusione di valori positivi anche attraverso il ruolo che ogni impresa ha con il territorio e la societa': oggi chi compra un prodotto italiano chiede che dietro ci sia una storia di lavoro e di cultura che qualifichi il valore dell'acquisto. Arte, ambiente, storia e natura sono gli ingredienti che permeano la creativita' del nostro Paese, una peculiarita' che a sua volta alimenta il made in Italy in molti settori', ha continuato Marchesini. E a questo proposito, ha sottolineato, 'ricordo che l'Italia e' il Paese che piu' investira' in cultura attraverso il Pnrr ed e' l'unico tra i 26 dell'Unione europea a puntare su un piano di rigenerazione a base culturale: quasi 7 miliardi di euro l'investimento previsto dal piano per turismo e cultura, al fine di modernizzare infrastrutture materiali e immateriali.

A questi si aggiungono gli stanziamenti previsti dalla Legge di Bilancio per i grandi attrattori culturali per finanziare interventi di tutela, valorizzazione e promozione culturale.

Segnali di attenzione importanti per sostenere uno dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia e stimolare un'economia basata sulla circolazione della conoscenza'.

