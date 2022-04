Pil: Istat, torna a diminuire dello 0,2% nel primo trimestre

Dopo 4 trimestri di crescita; cresce su anno del 5,8% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 apr - Dopo quattro trimestri di crescita sostenuta, nel primo trimestre del 2022 il Pil e' tornato a diminuire: espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, e' sceso dello 0,2% rispetto al trimestre precedente. Su base tendenziale e' cresciuto del 5,8%. Lo comunica Istat, precisando che il primo trimestre ha avuto una giornata lavorativa in meno rispetto al trimestre precedente e una giornata lavorativa in piu' rispetto al primo trimestre del 2021.

