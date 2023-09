Pil: Istat taglia stime a -0,4% in secondo trimestre, +0,4% su anno

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 set - Nel secondo trimestre il Pil, espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, e' diminuito dello 0,4% rispetto al trimestre precedente ed e' cresciuto dello 0,4% nei confronti del secondo trimestre del 2022. La stima del Pil diffusa in via preliminare il 31 luglio 2023 era stata di una riduzione congiunturale dello 0,3% e di una crescita tendenziale dello 0,6%. Il secondo trimestre ha avuto tre giornate lavorative in meno del trimestre precedente e una giornata lavorativa in meno rispetto al secondo trimestre del 2022. Lo comunica Istat.

bab

(RADIOCOR) 01-09-23 10:01:00 (0220)PA 5 NNNN