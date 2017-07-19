Pil: Istat stima +0,6% nel Mezzogiorno in 2025, traina crescita occupazione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 giu - Il Pil cresce in tutte le aree, con il Mezzogiorno che supera la media dello 0,5% nazionale. Nel Nord-ovest la crescita del valore aggiunto e' stata sostenuta nelle Costruzioni (+4,1%), incremento piu' elevato delle altre aree; nel Commercio, pubblici esercizi, trasporti e telecomunicazioni +0,9% e nei Servizi finanziari, immobiliari e professionali +0,4%; nell'Industria +0,1%; in calo Agricoltura (-0,8%) e Altri servizi (-1,4%). Nel Nord-est la crescita del valore aggiunto e' stata trainata dal Commercio, pubblici esercizi, trasporti e telecomunicazioni (+2,7%), dinamica piu' vivace tra tutte le aree; nelle Costruzioni +1,6% e Altri servizi +0,2%; negativi Agricoltura (-1,6%), Industria (-0,4%) e Servizi finanziari, immobiliari e professionali (-0,6%). Nel Centro: Costruzioni +4%, Industria +1,6%, Agricoltura +0,2% e Servizi finanziari, immobiliari e professionali +0,1%; in calo Commercio e trasporti (-0,2%) e Altri servizi (-0,4%). Nel Mezzogiorno la crescita ha interessato soprattutto Commercio, pubblici esercizi, trasporti e telecomunicazioni, con aumento del valore aggiunto dello 0,9%; Servizi finanziari, immobiliari e professionali +0,7% e Agricoltura +1%; Industria +0,4% e Costruzioni +0,1%; Altri servizi in flessione (-0,2%). L'occupazione nel Nord-ovest e nel Centro e' salita nelle Costruzioni (rispettivamente +5,3% e +5,8%); nel Nord-est soprattutto nel Commercio (+2,3%) e Altri servizi (+2,1%). Al Sud: Servizi finanziari, immobiliari e professionali +2,8% e Altri servizi +2,4%.

bab

(RADIOCOR) 26-06-26 11:01:13 (0219) 5 NNNN