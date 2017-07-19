Pil: Istat, se guerra si prolunga rallenta a +0,6% in 2026 e +0,4% in 2027

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 giu - "Il prolungarsi degli eventi bellici incide negativamente sulle aspettative degli operatori economici e ritarda il ritorno alla normalita' per il traffico navale nello stretto di Hormuz, continuando a mantenere le quotazioni delle materie prime su livelli elevati": ipotizzando un prezzo del Brent pari, nella media 2026, a 113,5 dollari a barile (+21,4%) e a 97,5 dollari nel 2027 (+18,5%) e il gas naturale a 47 euro per MWh (+12,2% sullo scenario base) e a 39,6 euro nel 2027 (+10%), la dinamica del Pil nel 2026 sarebbe inferiore, rispetto allo scenario base, di 0,1 decimi di punto nel 2026 e 0,3 decimi nel 2027". Lo stima Istat in un esercizio di simulazione. Il deflatore dei consumi privati registrerebbe nel 2026 incrementi di 0,4 punti percentuali sullo scenario base, nel 2027 sarebbe superiore per 0,5 punti. Gli effetti sul mercato del lavoro sarebbero trascurabili.

bab

(RADIOCOR) 05-06-26 10:14:07 (0214) 5 NNNN