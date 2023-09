Pil: Istat rivede stime annuali 2020-2022, nel 2021 al rialzo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 set - L'Istat anticipa per il Pil del 2021, calcolato in termini nominali, una revisione al rialzo del livello compresa tra 1,8% e 2,1% rispetto alle stime diffuse il primo marzo e, conseguentemente, un rialzo del tasso di crescita dello stesso anno. Questa revisione e' dovuta al recepimento di nuove fonti statistiche strutturali e in particolare del sistema informativo integrato per la stima delle variabili dei Conti economici delle imprese. Le revisioni sulle stime annuali dei Conti nazionali del periodo 2020-2022 saranno illustrate in una conferenza stampa il 22 settembre.

