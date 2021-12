Pil: Istat, nel periodo 2018-2020 flessione piu' marcata in Toscana e Veneto

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 dic - A livello regionale e' la Toscana a registrare la contrazione del Pil in volume piu' marcata, -9,8% rispetto all'anno precedente, seguita da Veneto (-9,7%), Sardegna (-9,6%) e Piemonte (-9,4%). Flessioni superiori alla media nazionale si registrano anche per Liguria, Emilia Romagna (-9,3% per entrambe) e Provincia Autonoma di Bolzano-Bozen (-9%). La riduzione piu' contenuta e' quella del Friuli-Venezia Giulia (-7,5% rispetto al 2019), seguita dalla Provincia Autonoma di Trento (-7,9%). Cali inferiori alla media anche per Abruzzo (-8,1%) e Sicilia (-8,2%); le Marche subiscono una flessione pari a quella media nazionale (-8,9%), mentre in Campania e in Calabria la contrazione del Pil e' solo leggermente inferiore (-8,8%). Sono le stime definitive dei conti economici territoriali per il 2018, quelle semi-definitive per il 2019 e quelle preliminari per il 2020 che l'Istat ha presentato oggi. Quanto alla spesa per consumi delle famiglie, le flessioni piu' significative si registrano nella Provincia Autonoma di Bolzano-Bozen (-16,7%) e nella Provincia Autonoma di Trento (-15,2%), seguite da Veneto (-12,7), Lombardia (-12,5%), Sardegna (-12,4%) e Toscana (-12,3%). Le contrazioni piu' contenute si riscontrano invece per Molise (-9,1%) e Liguria (-9,7%), mentre Piemonte, Puglia e Basilicata (-11,4%) e Lazio (-11,6%) fanno registrare un calo leggermente inferiore a quello della media nazionale (-11,7% rispetto al 2019).

