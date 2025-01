Pil: Istat, nel 2023 cresce di piu' nel Mezzogiorno (Sicilia e Abruzzo +2,1%) -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 gen - Tornando alla crescita del pil a livello regionale, nel 2023 Sicilia e Abruzzo (con il +2,1%) sono seguite da Liguria (+1,7%), Valle d'Aosta/Valle'e d'Aoste (+1,4%), Calabria (+1,3%), Provincia autonoma di Bolzano/Bozen, Molise, Campania e Sardegna (+1,2%, in tutte le regioni) e Puglia (+1,1%).

In Lombardia si osserva un andamento del Pil in linea con la media nazionale (+0,7%) che e' lievemente piu' positivo in Veneto (+0,9%).

Incrementi del Pil inferiori alla media nazionale si rilevano nel Lazio (+0,5%), in Basilicata (+0,4%) e in Piemonte e Marche (+0,3% in entrambe). Il Pil e' risultato sostanzialmente stabile in Emilia Romagna e nella Provincia autonoma di Trento (+0,1%) e in Toscana e Umbria (-0,1%), Friuli-Venezia Giulia (-0,5%).

Quanto alla spesa per consumi finali delle famiglie, gli incrementi in volume piu' significativi sono stati stimati nella Provincia autonoma di Trento (+2,1%), in Valle d'Aosta/Valle'e d'Aoste e nella Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen (+1,9%, in entrambe), in Toscana (+1,6%) e in Sicilia (+1,5%); seguono Molise (+1,3%), Marche (+1,2%), Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Abbruzzo (+1,1%).

In linea con la variazione nazionale dei consumi finali delle famiglie in volume e' stata la crescita in Liguria, Puglia e Basilicata (+1%) e, di poco inferiore, in Piemonte e Lazio (+0,9%). Piu' contenute le dinamiche rilevate in Sardegna (+0,8%), Friuli-Venezia Giulia (+0,6%), Umbria (+0,5%), Puglia e Calabria (+0,4% per entrambe).

Guardando piu' in profondita' al rapporto tra Pil e consumi per abitante, emerge un ampliato divario tra Mezzogiorno e Centro-nord. Al Nord-Ovest che con 44,7mila euro nel 2023 resta la ripartizione con il Pil per abitante piu' elevato (misurato in termini nominali), seguono il Nord-est, con 42,5mila euro (39,9mila nel 2022) e il Centro, con 38,6mila euro (36,6mila nel 2022). Il Mezzogiorno si conferma ultimo, con 23,9mila euro (22,3mila nel 2022), e si amplia ulteriormente il divario con il Centro-nord: la differenza del Pil per abitante nel 2023 sale a 18,3mila euro, dai 17,4mila euro del 2022 (era 16,2mila euro nel 2021).

La graduatoria regionale vede in prima posizione la Provincia autonoma di Bolzano/Bozen, con un Pil per abitante di 59,8mila euro, seguita da Lombardia (49,1mila euro), Provincia autonoma di Trento (46,4mila euro) e Valle d'Aosta/Valle'e d'Aoste (46,3mila euro).

Il Lazio si conferma la prima regione del Centro, con un Pil per abitante pari a 41,8mila euro, seguita dalla Toscana (37,7mila) e, a una certa distanza, da Marche e Umbria (rispettivamente 33,2mila e 30,5mila euro). Nel 2023 l'Abruzzo e' la regione del Mezzogiorno con un Pil per abitante piu' alto (31mila euro), seguita da Basilicata (27,5mila), Molise (26,7mila) e Sardegna (26,3mila). La Calabria resta stabilmente all'ultimo posto della graduatoria, con 21mila euro, preceduta dalla Sicilia, con un valore del Pil per abitante di 22,9mila euro.

Nel 2023, in Italia, la spesa per consumi finali delle famiglie per abitante, valutata a prezzi correnti, e' stata pari a 21,2mila euro. I valori piu' elevati si sono registrati nel Nord-ovest (24,2mila euro) e nel Nord-est (23,8mila euro); segue il Centro, con 22,2mila euro, mentre il Mezzogiorno si conferma l'area con il livello di spesa piu' basso (16,7mila euro). A un maggior livello di dettaglio territoriale, consumi finali pro-capite piu' elevati sono stati registrati in Valle d'Aosta/Valle'e d'Aoste (30,5mila euro), nella Provincia autonoma di Bolzano/Bozen (28,6mila) e nella Provincia autonoma di Trento (26mila); quelli piu' contenuti si sono osservati, invece, in Campania (15,2mila euro), Puglia (16mila) e Sicilia (17mila).

