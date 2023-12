Pil: Istat, in 2022 nel Nord-est +4,3%, +4,2% Centro, +3,6% al Sud

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 dic - Nel 2022, il Pil in volume e' aumentato del 4,3% nel Nord-est, del 4,2% nel Centro, del 3,6% nel Mezzogiorno e del 3,1% nel Nord-ovest (+3,7% a livello nazionale). Il Nord-ovest mantiene il primo posto nella graduatoria del Pil pro-capite, con un valore in termini nominali di 40,9 mila euro annui, mentre nel Mezzogiorno il livello e' inferiore a 22 mila euro annui.

Nel 2022 il reddito disponibile per abitante delle famiglie del Mezzogiorno (16,1 mila euro annui) si conferma il piu' basso e aumenta la distanza con quello del Centro-nord (23,6 mila euro annui). Sale del 7,1% nella provincia autonoma di Bolzano ed e' il maggiore incremento del Pil in volume, mentre in Abruzzo l'aumento piu' contenuto (+0,9%). La crescita del reddito disponibile delle famiglie nel Nord-ovest e' del 5,7% e quella degli occupati nel Nord-est e' del 2,4% (+1,7% a livello nazionale). Lo comunica Istat nel report Conti economici territoriali anni 2020-2022.

bab

(RADIOCOR) 21-12-23 12:53:12 (0312) 5 NNNN