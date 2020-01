Pil: Istat, in 2018 Nord-ovest doppia Sud per ricchezza e reddito -2

Crescita occupati in media, lavoro irregolare elevato al Sud (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 gen - Alla crescita dell'attivita' produttiva si e' accompagnato, nel 2018, un aumento in volume dei consumi finali delle famiglie di poco superiore (+0,9%); la spesa delle famiglie ha mostrato la dinamica piu' elevata al Centro (+1,2%). Il reddito disponibile delle famiglie, cresciuto dell'1,9% a livello nazionale, mostra una dinamica di poco inferiore nel Centro e nel Mezzogiorno (+1,8%) e superiore nel Nord-ovest e nel Nord-est (+2% e +2,1%). A livello regionale sono le Marche a registrare la crescita del Pil piu' elevata (+3%); seguono Abruzzo (+2,2%) e Bolzano (+2%); Sardegna e Puglia (+1,4%) e Molise (+1,2%); Lombardia (+0,5%, Lazio (-0,2%) e Sicilia (-0,3%), Campania (-0,6%) e Calabria (-0,8%). Con 36.200 euro il Nord-ovest resta l'area con il Pil per abitante piu' elevato; seguono Nord-est, con 35.100 euro e Centro con 31.600 euro; il Mezzogiorno, con 19 mila euro supera lievemente il livello del 2017 (18.700 euro). Il numero di occupati (+0,9% nel 2018) e' salito nel Nord-est dell'1,1%, nel Nord-ovest pari alla media nazionale come al Centro, nel Mezzogiorno +0,7%. Al Sud l'incidenza dell'economia non osservata e' molto alta (19,4% del valore aggiunto), seguita da Centro (14,1%), Nord-ovest e Nord-est (10,6% e 11,4%): al top la Calabria con il 21,8%.

