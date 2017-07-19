Pil: Istat, atteso +0,7% in 2026 e 2027, ma dipende da durata conflitto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 giu - Il Pil e' atteso in crescita dello 0,7% nel 2026 e 2027, sostenuto dalla domanda interna al netto delle scorte (+0,9 e +0,5 punti percentuali rispettivamente); la domanda estera netta, condizionata dal conflitto in Medio Oriente e dai prezzi energetici, fornirebbe un contributo negativo nel 2026 (-0,2 p.p.) e nullo nel 2027. I consumi delle famiglie e delle ISP sono previsti in decelerazione su anno (+0,6%) frenati dall'attenuazione della dinamica delle retribuzioni pro capite e dall'aumento dell'inflazione; nel 2027 la crescita e' in leggera accelerazione (+0,7). Gli investimenti fissi lordi continuerebbero a crescere del 2,2% nel 2026, sostenuto dal Pnrr; dello 0,5% nel 2027. Lo rileva Istat, avvertendo che "in un quadro internazionale caratterizzato da tensioni geopolitiche, le previsioni sono piu' che mai condizionate dalle assunzioni di base: elemento chiave e' la durata del conflitto".

bab

(RADIOCOR) 05-06-26 10:07:18 (0211) 5 NNNN