Pil: Galateri, premesse per centrare target crescita ma riforme vanno attuate

Mercato capitali italiano attrattivo? 'Me lo auguro molto' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 gen - In Italia 'credo ci siano le premesse perche il Paese si possa sviluppare secondo le previsioni che sono state fatte, certo e' tutto da fare, quindi anche le riforme che sono in campo vanno messe in opera'. Cosi' il presidente di Generali, Gabriele Galateri di Genola, interpellato al ministero dell'Economia a margine della presentazione del rapporto Ocse sul mercato dei capitali italiani dopo aver ascoltato il commento del ministro Gualtieri sul dato del Pil italiano nel quarto trimestre. "Gualtieri ha dato risposte chiare, ci sono fenomeni legati alla congiuntura mondiale, al numero di giorni e soprattutto mi sembra che a gennaio ci sia un segnale diverso e se chiudiamo il 2019 con lo 0,2% di crescita nel 2019 e veramente riusciamo a fare lo 0,5-0,6% nel 2020 un passo avanti lo possiamo fare". Galateri, poi, a chi gli chiede se il mercato dei capitali italiani riuscira', un giorno, ad attrarre i grandi flussi di capitali internazionali, risponde di getto: "me lo auguro molto".

Ggz

