Pil: Ey, il 2023 si chiudera' con +0,7%, nel 2024 previsto +0,6%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 dic - L'Italia chiudera' il 2023 con una crescita del Pil dello 0,7% e si prevede un +0,6% nel 2024. Sono le stime proprietarie che EY ha presentato nel corso del digital talk 'Investire in Italia. Ma come? Previsioni sul 2024', con l'intervento di Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e rappresentanti del mondo accademico e dell'impresa. 'Una crescita per l'Italia in linea con le previsioni Ey di inizio anno, risultato dell'effetto combinato, da un lato, di un buon andamento dei consumi e di investimenti pubblici in ripresa, anche per effetto del Pnrr, dall'altro, di un freno agli investimenti privati e alle esportazioni, anche per la crisi che ha colpito alcuni rilevanti partner commerciali del Paese. Guardiamo con fiducia al 2024, ma i nostri modelli prevedono una riduzione degli investimenti privati, frenando le ambizioni di crescita dell'Italia. E' necessario indirizzare risorse private verso gli investimenti in ricerca e sviluppo, nuove tecnologie e transizione energetica, superando la logica degli incentivi, per consentire al nostro Paese di mantenere il passo con le principali economie europee' - commenta Marco Daviddi, Managing Partner Strategy and Transactions di Ey in Italia. L'economia italiana nel 2023 ha beneficiato della dinamica positiva di alcuni dei fondamentali, come i consumi delle famiglie, sostenuti dalla crescita degli occupati. Consumi che hanno retto nonostante l'inflazione che nel 2023 ha raggiunto il 5,6% ma che Ey stima si ridurra' fino al 2,3% nel 2024, portando all'aspettativa di un progressivo allentamento della stretta monetaria a partire dal terzo trimestre dell'anno. Si riconferma, inoltre, la centralita' del Pnrr per la crescita e l'importanza dell'esecuzione del piano cosi' come programmato, che continua a spingere gli investimenti pubblici.

Per il 2024 Ey stima il consolidamento della crescita dei consumi e un contributo rilevante al Pil dalle esportazioni nette, avvantaggiate dalla ripresa della domanda in alcuni mercati chiave. Tuttavia, sara' l'andamento degli investimenti privati - che per effetto di varie forme di incentivi hanno raggiunto quota 19% del Pil nel 2023 - a pesare sulla crescita attesa nel 2024: ad oggi, infatti, e' previsto un +0,1% nel 2023, ma una contrazione dello 0,2% nel 2024.

Ann

(RADIOCOR) 20-12-23 11:10:36 (0274) 5 NNNN