Pil: de Galhau non esclude 'recessione limitata' in Francia e Ue in 2023

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 set - Il governatore della Banca di Francia ha dichiarato di non poter escludere una "recessione limitata" in Francia e in Europa nel 2023, in un contesto in cui nella maggior parte dei casi si prevede invece un semplice rallentamento. "L'economia europea e francese affronteranno un notevole rallentamento il prossimo anno e non possiamo escludere una recessione limitata", ha affermato Francois Villeroy de Galhau in un discorso pronunciato a un evento organizzato a Praga dal think tank europeo Eurofi.

bab

(RADIOCOR) 09-09-22 11:17:25 (0222) 5 NNNN