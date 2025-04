Pil: CsC, pesano dazi e incertezza, crescita modesta nel primo trimestre -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 apr - L'inflazione e' attesa scendere, dopo essere salita a marzo a +1,9% da +0,7% a settembre 2024, a causa del rincaro degli energetici; la core e' in moderata discesa. Preoccupano gli investimenti dopo che a marzo si e' deteriorato per il secondo mese il clima di fiducia, scendendo sotto la media del 2024. E' aumentata l'incertezza di politica economica, che frena le scelte di investimento delle imprese. I giudizi sulle condizioni per investire nel primo trimestre peggiorano rispetto a fine 2024, sia nei servizi che nelle costruzioni, mentre restano quasi invariati nell'industria. I consumi restano deboli con gli indicatori negativi a inizio 2025. Prosegue nei primi mesi la crescita occupazionale, nonostante il rallentamento dell'attivita' economica e continua anche il calo della disoccupazione. Il rialzo del numero di inattivi va letto con cautela, perche' rappresenta un'inversione di tendenza rispetto al calo che era evidente da novembre 2024. Il turismo ha iniziato bene il 2025: +7,1% annuo a gennaio la spesa dei viaggiatori stranieri ma sono negativi gli altri indicatori per i servizi: a febbraio, RTT segnala un forte calo del fatturato del settore e la fiducia delle imprese si e' ridotta in ciascuno dei primi tre mesi.

I dazi aggravano la prospettiva di una crisi strutturale dell'industria, con la produzione ancora in riduzione e l'indice RTT che prefigura un calo profondo del fatturato a febbraio e la fiducia che peggiora. I dazi agiranno negativamente principalmente sul manifatturiero.

