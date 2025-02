Pil: CsC, boom delle Borse puo' essere buon indicatore per ripresa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 feb - Le quotazioni di Borsa sono ai massimi sia in Usa che in Europa; in Italia dai livelli 2019. Volano le azioni bancarie, con +199% nel 2025 in Italia sul 2019, grazie agli alti tassi. "Tra mercati ed economia reale nel medio-lungo termine c'e' un nesso significativo, sebbene le dinamiche a breve possano divergere. La correlazione in Italia e' stata del 78% nel 2019-2024, un valore molto elevato", osserva il Centro studi Confindustria in un focus di Congiuntura flash. Un rialzo delle quotazioni puo' avere effetto positivo sui consumi e consentire alle imprese di reperire risorse per nuovi investimenti e attivita' produttiva. Infatti, le dinamiche di produzione industriale e Borsa in Italia hanno un profilo simile: nel 2019-2024 la correlazione tra indice FTSE e produzione industriale e' stata del 68%, quella con gli investimenti del 47%. L'andamento delle Borse e' spesso indicatore di 'fiducia'. Dunque, la corsa dei prezzi di Borsa del 2024 e inizio 2025 "puo' essere un indicatore positivo: suggerisce nel medio termine una ripresa del Pil, anche se il rialzo delle Borse non e' mai lineare e la volatilita' si associa ad alta incertezza, per cui non sempre si traduce in accelerazione del Pil", conclude il CsC.

