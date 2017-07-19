Pil: Confesercenti-Cer, Trentino Alto Adige fara' da traino nel 2026

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 ago - Il Trentino Alto Adige e' la regione che sta registrando il tasso di crescita migliore quest'anno, secondo una stima del Cer realizzata per conto di Confesercenti, che mette in evidenza l'alta variabilita' dell'attivita' economica nelle regioni italiane.

Il Trentino-Alto Adige dovrebbe chiudere il 2026 con un aumento del pil dell'1,5%, davanti a Lazio e Toscana (+1,2%) e a Emilia-Romagna, Basilicata e Liguria, tutte a +1,1 per cento. In coda la Valle d'Aosta, unica regione in contrazione (-0,1%), e la Calabria, quasi ferma (+0,1%); poco sopra il Molise (+0,5%). Tra la prima e l'ultima regione lo scarto di crescita e' di 1,6 punti. Il quadro dei capoluoghi restituisce distanze territoriali anche maggiori, spesso all'interno della stessa area amministrativa. Bolzano e' la maglia rosa della crescita: la previsione della crescita del Pil per il 2026 e' a +1,8%, il ritmo piu' veloce tra i capoluoghi italiani, davanti a Roma e Milano, appaiate al secondo posto con un +1,6% ma con un peso specifico ben maggiore rispetto al capoluogo del Sudtirolo.

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(RADIOCOR) 08-08-26 10:50:28 (0169) 5 NNNN