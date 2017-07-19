Pil: Confesercenti-Cer, Trentino Alto Adige fara' da traino nel 2026 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 ago - Nel Mezzogiorno si distingue Napoli, che con un +1,5% si conferma locomotiva del Sud, ben oltre la media dell'area (+0,8%) e appena dietro Milano e Roma; piu' indietro Bari, a +1,3 per cento. Il turismo, da solo, non spiega la crescita: Venezia cresce meno della media nazionale (+0,7%), come Torino, e Firenze si ferma appena sopra (+1,1%), in linea con Bologna, Genova e Trieste, nonostante la vocazione turistica delle prime due.

Il divario territoriale e' forte anche sul fronte dell'inflazione, particolarmente al Sud. Reggio Calabria registra l'aumento dei prezzi piu' alto d'Italia (+4,3%), quasi un punto sopra Napoli (+3,5%); seguono Bolzano e Roma, appaiate al +3,4%, e poi Bari e Palermo, entrambe al +3,2%.

'In un periodo in cui l'unica certezza sembra essere il caldo tropicale che ci accompagnera' per tutto agosto, i numeri danno qualche soddisfazione: le previsioni sul Pil migliorano e l'inflazione resta, nella media nazionale, sotto la soglia del 3%' commenta Nico Gronchi, presidente di Confesercenti. Gronchi aggiunge con la constatazione sulla base dei dati del Cer che i territori viaggiano a velocita' molto diverse tra loro, anche all'interno delle stesse aree amministrative.

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(RADIOCOR) 08-08-26 11:01:19 (0183) 5 NNNN