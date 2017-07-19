Pil: Confcommercio stima a luglio +0,2% su giugno, tendenziale +1,2%
Vicino 1% anno.Rallentamenti soprattutto in 2027 a fine Pnrr (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 lug - L'economia italiana mostra "innegabili spunti di vivacita'" nonostante il riacutizzarsi delle tensioni in Medio Oriente. Lo indica l'Ufficio Studi Confcommercio nella Congiuntura di luglio, che stima per il mese in corso una crescita del Pil dello 0,2% su giugno e dell'1,2% su base annua, dopo aver confermato una variazione congiunturale dello 0,4% nel secondo trimestre (+1,2% tendenziale). La crescita acquisita consente di guardare "con un certo ottimismo" ai risultati dell'intero 2026, con una variazione del Pil che si consoliderebbe vicino all'1%. Confcommercio prevede che eventuali rallentamenti dell'attivita' economica si concentreranno soprattutto nel 2027, anno in cui cesseranno gli effetti diretti del Pnrr.
com-liv
(RADIOCOR) 17-07-26 09:56:56 (0193) 5 NNNN