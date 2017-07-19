Pil: Confcommercio, se si stabilizza Medio Oriente, vicini a +1% in 2026

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 giu - Anche nel secondo trimestre l'economia mostra "innegabili segnali di vivacita'.

Gli indicatori in alta frequenza dicono che ad aprile occupazione, turismo e produzione industriale sono in miglioramento. Anche la domanda di durevoli (autovetture) continua il recupero. A maggio, la fiducia delle famiglie e' in ripresa, dopo un bimestre problematico. Restano presenti ottime ragioni per coltivare dubbi e preoccupazioni". Lo rileva Confcommercio nel suo rapporto sulla Congiuntura, considerando che, "se la fragile tregua in Medio Oriente si trasformera' in un periodo di stabilita', i segnali di attenuazione dei prezzi delle materie prime energetiche potrebbero consolidarsi e ridursi i rischi di difficolta' negli approvvigionamenti". Il secondo trimestre dovrebbe essere caratterizzato da un Pil positivo ad aprile e maggio e una stasi a giugno, con una crescita dello 0,4% congiunturale e dell'1,3% su anno: si rafforza la possibilita' di una crescita 2026 vicina all'1%.

bab

(RADIOCOR) 18-06-26 10:09:48 (0199) 5 NNNN