Pil: Confcommercio, migliora in ultimo bimestre 2024, ICC in aumento

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 gen - Confermati i moderati segnali di miglioramento congiunturale e tendenziale, sia per i consumi sia per il Pil, negli ultimi due mesi del 2024. Per quanto inseriti in uno scenario ancora incerto e contraddittorio, Confcommercio valuta prevalenti gli indizi di crescita rispetto a quelli di riduzione dell'attivita' economica. L'ICC (indicatore consumi Confcommercio) sarebbe in aumento sia a novembre sia a dicembre (+0,2% per entrambe le variazioni mensili). Il Pil risulta in crescita rallentata a novembre (+0,1% congiunturale) e stazionario a dicembre e a gennaio. L'ultimo quarto dello scorso anno mostrerebbe una crescita congiunturale di quattro decimi di punto consentendo al Pil, non corretto per i giorni di calendario, di raggiungere una variazione dello 0,8% nel 2024; questo comporterebbe un buon trascinamento per il 2025.

