Pil: Confcommercio, migliora in ultimo bimestre 2024, ICC in aumento -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 gen - Il discorso mediatico sulla macroeconomia, secondo Confcommercio, appare influenzato da una persistente confusione tra le valutazioni del Pil 2024 al netto e al lordo dell'effetto dei giorni di calendario: il 2024, oltre a essere stato un anno bisestile, e' stato caratterizzato da quattro giorni lavorativi in piu' che potrebbero aumentare le stime, espresse sulla base dei dati trimestrali destagionalizzati, di due decimi di punto nella valutazione 'grezza' dell'anno. Elementi dei quali si deve tenere conto per formulare una quantificazione e un giudizio sull'andamento dell'economia. Sotto il profilo sostanziale, e' lecito formulare l'ipotesi che negli ultimi mesi del 2024 si sia attenuata la distanza tra consumo potenziale e consumo effettivo: nonostante la riduzione delle vendite al dettaglio a novembre, lo spostamento verso i servizi, dato anche un favorevole contributo del turismo, ha restituito tono alla domanda delle famiglie. A dicembre l'ICC a +1% tendenziale mostra un trend che interessa sia i beni che i servizi. Le principali fragilita' connesse a questo scenario sono legate alla debolezza della produzione industriale: il confronto tendenziale e' ancora negativo e lo sara' nei prossimi mesi. La variazione dei prezzi al consumo, invece, non desta preoccupazioni, essendo ampiamente sotto controllo. Anche incorporando qualche tensione sul fronte dei beni energetici, dopo una media del 2024 all'1%, nel 2025 non si supererebbe l'1,5%; a gennaio il tendenziale sarebbe in lieve riduzione all'1,2% (+0,3% rispetto a dicembre).

