Pil: Confcommercio, leggere frenata primo trimestre, quadro complesso

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 mar - "Non si risolvono le incertezze ereditate dal 2022. Si conferma lento il rientro delle dinamiche inflazionistiche e si conferma altrettanto serio l'impatto di queste sui consumi. Il rallentamento dell'attivita' produttiva origina dalla contrazione della domanda delle famiglie. A cio' non si e' associato, per il momento, un peggioramento del mercato del lavoro. A febbraio i consumi, misurati nella metrica dell'ICC, avrebbero registrato una contenuta riduzione rispetto a febbraio 2022 (-0,1%). Questa stima riflette un andamento positivo dei servizi (+3,7%) e un'ulteriore riduzione della domanda di beni (-1,4%). Nonostante le aspettative di un moderato miglioramento nei prossimi mesi da parte delle famiglie e di alcuni segmenti del sistema produttivo, elemento che consolida le attese di una seconda parte dell'anno piu' positiva, il quadro attuale prefigura anche a marzo una modesta contrazione dell'attivita' economica. Per il mese in corso si stima una riduzione del Pil dello 0,3% su febbraio e dello 0,2% sullo stesso mese del 2022. Nel primo trimestre si dovrebbe registrare una flessione dello 0,3% rispetto all'ultimo del 2022, confermando l'ipotesi di una recessione molto contenuta.

Segnali positivi sono attesi a marzo sul versante inflazionistico". Lo rileva COnfcommercio.

