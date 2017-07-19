Pil: Confcommercio, in miglioramento, stima crescita 2026 a +0,9%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 gen - Il quadro congiunturale mostra negli ultimi periodi segnali concreti di miglioramento dell'economia, sostenuti dal rientro dell'inflazione, dal recupero del potere d'acquisto e da una ripresa dei consumi piu' diffusa rispetto ai mesi precedenti.

Lo rileva l'Ufficio studi di Confcommercio nella consueta Congiuntura. Le prospettive di crescita per il 2026 sono moderatamente ottimistiche con un +0,9% nei dati grezzi, dopo il +0,6% del 2025 e restano fortemente dipendenti dall'evoluzione dei consumi, in un contesto di progressiva terziarizzazione della spesa legata soprattutto al tempo libero e ai servizi. "Da ottobre-novembre si osserva un cambiamento significativo nel clima di fiducia, quindi diminuisce la sfiducia delle famiglie e aumenta la propensione al consumo. Le intenzioni di spesa risultano in crescita rispetto sul 2024 e sulla prima parte del 2025", si legge nella Congiuntura.

