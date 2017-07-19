Pil: Confcommercio, con scenario guerra prolungato ripresa svanisce -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 mar - Per evitare "analisi confuse", nella Congiuntura Confcommercio il quadro congiunturale emerso alla fine di febbraio scorso viene separato dalla riflessione sulle prospettive del Pil, da marzo fino a dicembre 2026, in caso di conflitto breve e in caso di conflitto prolungato. Per la prima parte, al di la' dei molti indicatori congiunturali in miglioramento progressivo tra ottobre 2025 e febbraio 2026, le stime dell'IcC chiariscono in modo esplicito il rafforzamento dell'economia. Le variazioni tendenziali passano dal +0,5% di dicembre 2025 al +1,3% di febbraio 2026. Non sono solo cura della persona, tempo libero, turismo e tecnologia a sostenere la spesa. Il miglioramento della propensione al consumo appare coinvolgere anche altri settori. Crescono le automobili, si arresta la caduta dell'abbigliamento, si rafforza l'elettronica di consumo. Cio' si traduce, col supporto dell'occupazione in rallentamento ma sui massimi e dell'inflazione sotto controllo, in una variazione tendenziale del Pil mensile che passa dal +0,5% di gennaio al +1,4% di febbraio, ma gia' a marzo ci sarebbe l'impatto della guerra sia sui prezzi che sulla crescita. Impatto che crescera' nei prossimi mesi. Per le stime, Confcommercio elabora due ipotesi: crescita del 40% dei prezzi degli energetici per un periodo di due mesi dopo marzo e rientro a giugno (cioe' da 70 a 100 dollari per barile di Brent e ritorno a 70 dollari) e crescita da 70 a 100 dollari per barile con stabilizzazione su tale valore per nove mesi dopo marzo (cioe' fino a dicembre).

bab

(RADIOCOR) 20-03-26 10:18:59 (0209) 5 NNNN