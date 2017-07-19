Pil: Confcommercio, attese favorevoli, conferma stime 2025 e 2026

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 dic - Il quadro che si va delineando per l'ultimo quarto del 2025 "sembra consolidare la suggestione di un'economia che dovrebbe aver superato la fase piu' critica. Al di la' dei segnali positivi che emergono dal turismo, con i primi indizi di un miglioramento della domanda da parte degli italiani, e dall'occupazione, si vanno consolidando le attese favorevoli delle imprese e si concretizzano tangibili segni di ripresa dei consumi. Restano dubbi sull'intensita' dell'eventuale ripresa". Lo osserva Confcommercio, secondo cui "dopo la buona stima per settembre, che per effetto trascinamento dovrebbe aver guidato la favorevole dinamica del quarto trimestre stimato a +0,6% congiunturale, il Pil sembra essere tornato su un territorio di crescita piu' moderata; a dicembre si stima una variazione congiunturale nulla, coerente con una crescita tendenziale all'1,1%. Confcommercio conferma l'indicazione di un aumento del Pil dello 0,6% nella media non destagionalizzata del 2025 e +1% nel 2026.

