Pil: Confcommercio, +1,3% tendenziale ad aprile, +0,8% nel primo trimestre

Consumi +1,2% a marzo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 apr - Il Pil italiano e' stimato in crescita dello 0,3% su base mensile ad aprile e dell'1,3% su base annua, il dato tendenziale piu' elevato da inizio anno. Lo rileva l'Ufficio Studi Confcommercio nel report mensile di congiuntura. Nel primo trimestre 2026 il Pil ha segnato una variazione congiunturale pari a +0,3%, con una crescita tendenziale dello 0,8%. L'economia italiana, si legge nel report, "e' entrata nel nuovo anno con una confortante dinamicita'", nonostante "segnali d'indebolimento delle dinamiche occupazionali e con l'ormai strutturale fragilita' dell'industria". I consumi delle famiglie segnano a marzo 2026 una crescita dell'1,2% su base annua, secondo l'Indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC). Il dato sintetizza un aumento sia della spesa per i beni (+1,5%) sia di quella per i servizi (+0,9%). Nel complesso del primo trimestre 2026 la crescita tendenziale si attesta all'1,0%.

Tra le voci piu' dinamiche di marzo spiccano i beni e servizi per la mobilita' (+7,7%) e quelli per la comunicazione (+5,0%). In calo, invece, i beni ricreativi (-3,7%), i mobili e l'arredamento (-0,9%) e gli alimentari domestici (-0,5%).

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(RADIOCOR) 20-04-26 10:07:55 (0181) 5 NNNN