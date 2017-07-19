Pil: Cgia, stima +2,9% a 2.300mld euro nel 2026, guida Emilia Romagna

Al traino di metalmeccanica, automotive e biotecnologie (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 gen - Per l'anno in corso, il Pil nazionale in termini nominali e' previsto superare i 2.300 miliardi di euro, con un incremento di 66 miliardi pari al +2,9 per cento rispetto al dato del 2025. In termini reali, invece, la crescita rispetto all'anno precedente dovrebbe attestarsi allo 0,7 per cento, sostenuta principalmente dalla ripresa dell'export (+1), dalla stabilita' dei consumi delle famiglie (+0,6) e dei consumi della Pubblica Amministrazione (+0,5), mentre si registra un rallentamento degli investimenti (+0,7 per cento rispetto al +2,4 dell'anno appena concluso). A dirlo e' l'Ufficio studi della Cgia, la Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato.

Se a livello regionale nel 2025 lo sviluppo del nostro Paese e' stato trainato principalmente dal Veneto (+0,66 per cento rispetto al 2024), per l'anno in corso si prevede che la locomotiva del Paese sara' l'Emilia Romagna (+0,86 sul 2025).

Subito dopo notiamo il Lazio (+0,78), il Piemonte (+0,74), il Friuli Venezia Giulia e la Lombardia (entrambe con il +0,73).

In coda alla graduatoria scorgiamo la Sicilia con il +0,28 per cento, la Basilicata con il +0,25 e, maglia nera nazionale, la Calabria con il +0,24.

La prospettiva che quest'anno l'Emilia-Romagna possa crescere piu' di tutte le altre regioni italiane e' riconducibile alla tenuta dei settori della metalmeccanica, dell'automotive e delle biotecnologie. 'Senza contare che - scrive la Confederazione in una nota - questa regione puo' contare su un mercato del lavoro solido, su investimenti pubblici mirati e su strategie per l'innovazione e l'export che hanno creato le condizioni per uno sviluppo che e' destinato a consolidarsi anche negli anni a venire'.

