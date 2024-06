Pil: Cgia Mestre, ogni giorno prodotto per 5,8 mld, in Trentino quota piu' alta -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 giu - Il rapporto della Cgia di Mestre analizza anche la produttivita' del lavoro, misurata rapportando il valore aggiunto (Pil al netto delle imposte dirette) alle unita' di lavoro standard (Ula). Nel 2024 il dato medio Italia e' pari a 77mila euro per Ula, ovvero 210,6 euro medi giornalieri. A livello territoriale la situazione piu' virtuosa si registra in Trentino Alto Adige con 253 euro al giorno per Ula. Questa regione del Nordest puo' contare su un Pil (o meglio valore aggiunto) di 52,4 miliardi di euro, su 556mila unita' di lavoro standard e su una produttivita' annua per Ula di 92.595 euro. Seguono la Lombardia con 251,4 euro giornaliere per Ula, la Valle d'Aosta con 230,8 euro per Ula e l'Emilia Romagna con 226,6 euro per Ula. Le realta' dove la produttivita' e' piu' bassa, invece, le scorgiamo nel Mezzogiorno che, tendenzialmente, conta, rispetto al Centronord, un'economia meno contrassegnata dalla presenza di aziende manifatturiere e di attivita' creditizie/finanziarie/assicurative. Pertanto, chiudono la graduatoria nazionale la Sardegna con 165,7 euro giornaliere per Ula, la Calabria con 159,5 euro per Ula e la Puglia con 158,2 euro per Ula.

