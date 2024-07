Pil: Cgia, Lombardia, Emilia e Veneto trainano Paese anche nel 2024

Valgono il 41% del Pil Paese e il 53% delle esportazioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 lug - Anche nel 2024 la Lombardia, l'Emilia Romagna e il Veneto saranno le regioni che traineranno il Pil reale nazionale che, stando ai principali istituti di statistica, dovrebbe attestarsi attorno al +0,7 per cento, contro il +0,1 per cento della Germania, il +0,7 per cento della Francia e il +2,1 per cento della Spagna. Lo evidenzia la Cgia che - secondo le rilevazioni dell'ufficio studi su dati Prometeia - prevede per quest'anno una crescita dello 0,95% in Lombardia, dello 0,86% in Emilia Romagna e dello 0,8% in Veneto. Le tre regioni, messe assieme, producono il 41% del Pil nazionale, il 53% circa delle esportazioni italiane e vi risiedono oltre 19 milioni di persone (33% dell'intera popolazione del Paese). Nella classifica dei migliori si inserisce anche la Valle d'Aosta con un aumento della ricchezza dello 0,81%.

In generale, per le regioni del Centronord sono previsti incrementi superiori allo 0,5%, mentre, la crescita del Mezzogiorno e' di modesta entita'. Ad eccezione della Campania che dovrebbe aumentare il proprio Pil reale dello 0,57%, le altre sono sotto il mezzo punto: Sardegna (+0,49%), Sicilia (+0,46%), Basilicata (+0,37%), Puglia (+0,36%), Abruzzo e Calabria (entrambe +0,23%), Molise (+0,22%).

