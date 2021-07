Pil: Centro Einaudi, dopo Covid lavoro piu' fragile, servono investimenti -2

Commercio on line e smart working sono qui per restare (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 lug - La ricerca evidenzia che la crisi Covid e i conseguenti lockdown hanno 'trasformato il lavoro: si contano a centinaia di milioni nel mondo gli addetti (delle banche, assicurazioni e societa' finanziarie, delle utilities, delle pubbliche amministrazioni ma anche degli studi professionali e delle societa' di informatica, dalle minuscole alle gigantesche) che da un giorno all'altro si ritrovano a lavorare da casa, mentre le strutture sanitarie ma anche spedizionieri e corrieri infoltiscono i ranghi'. La sola Amazon, ad esempio, ha aggiunto 'oltre 400mila persone ai suoi dipendenti, ossia e' cresciuta del 50% in un anno come numero di addetti'. Molti altri settori, tuttavia, hanno perso 'redditi e posti di lavoro'. 'Se pero', come stiamo vedendo, le persone hanno solo voglia di riprendere a viaggiare e a frequentare bar e ristoranti, altri comportamenti hanno subito mutamenti piu' profondi - conclude la ricerca -. Commercio on line e smart working sono qui per restare: a certificare la fine di un'epoca, nel 2020 le vendite di vestiti grigi (il simbolo del lavoro impiegatizio e manageriale nel secolo scorso) sono piu' che dimezzate rispetto al 2011'.

