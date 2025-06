Pil: Cairo, Italia ha potenziale incredibile, con taglio sprechi 60 mld recuperati

Italia cresce poco, fare qualcosa di piu' incisivo e radicale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rapallo, 14 giu - "L'Italia e' un Paese e' pazzesco" e "ha un potenziale incredibile, riesce a fare cose che nessuno riesce a fare, certo oggi ci vorrebbe molto coraggio". Lo ha detto Urbano Cairo, presidente e Ad di Rcs, intervenendo alla 54esima edizione del convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Rapallo. "Dobbiamo fare delle cose diverse, poi mi rendo conto che probabilmente operare a livello di Paese come fai a livello azienda e' una cosa non cosi' facile", ha detto. In Italia "abbiamo costi di beni e servizi per 200 miliardi di euro, ma se abbiamo tagliato il 20-30% di spese non e' possibile, con tutti gli sprechi che ci sono in Italia, tagliare 60 miliardi? Tagliando quei 60 miliardi avresti un consenso intenazionale incredibile", ha detto, sottolineando che "non capisco come questo non sia possibile". Certo, ha aggiunto, "devi avere la forza politica per farlo ma oggi non c'e' alternativa, l'Italia non cresce da tempo, cresciamo troppo poco ci vuole qualcosa di piu' incisivo e radicale".

