Pil: Bonomi, sapevamo che non ci sara' recessione ma servono investimenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 lug - Confindustria sapeva che l'Italia quest'anno non sarebbe entrata in recessione ma comunque servono investimenti per continuare a crescere. Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, intervenendo all'assemblea di Assolombarda.

'Mi e' piaciuto molto sentire nelle parole di Meloni delle parole diverse rispetto alla narrazione dell'industria. Noi abbiamo passato decenni a dire quanto e' importante l'industria. E' importante che da li' si capisce come e' necessario sostenere industria, sostenere gli investimenti, non per interessi corporativi ma perche' e' nell'interesse del paese', ha affermato Bonomi. 'Nell'ultima legge di Bilancio abbiamo visto bene gli interventi sui costi dell'energia ma avremmo gradito che le restanti risorse fossero messe su altri interventi che ritenevamo fondamentali', ha continuato Bonomi, sottolineando che 'a differenza di altri che dicevano che saremmo entrati in recessione, noi non lo pensavamo, non perche' siamo pazzi ma perche' conoscevamo la forza delle nostre imprese'. Tuttavia, 'bisogna mettere tutte le risorse negli investimenti, dobbiamo agganciare le transizioni ma servono investimenti', ha aggiunto Bonomi.

