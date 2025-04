Pil: Bcg, Paesi Sud mondo guideranno crescita con +4,2% annuo al 2029 -2

14mila mld $ scambi a 2033 (+5,9% annuo) con guida Cina (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 apr - Alcuni Paesi, segnala Bcg, stanno rafforzando i propri legami attraverso nuove alleanze multilaterali, come Brics+, Asean, l'African Continental Free Trade Area e il Mercosur. Inoltre, un decennio fa gli Stati Uniti e l'Unione Europea erano i principali partner commerciali del Sud America e della maggior parte di Africa e Medio Oriente. Oggi, la Cina e' il principale partner per 63 economie del Sud del mondo (contro 36 nel 2013), e si prevede che gli scambi cresceranno al ritmo del 5,9% annuo fino al 2033, toccando quota 14mila miliardi di dollari. Anche sul fronte degli investimenti, il Sud mondiale sta consolidando la propria posizione. Nel 2023, le sue economie hanno attirato 525 miliardi di dollari di Investimenti Diretti Esteri (Ide) - superando per la prima volta i Paesi avanzati, che si sono fermati a 464 miliardi.

Tra le leve chiave dell'ascesa dei Paesi del Global South, secondo gli esperti, c'e' anche la "capacita' di costruire ponti tra blocchi contrapposti". L'India, per esempio, mantiene relazioni attive con Usa, Russia e Cina, modulando la propria strategia in base a interessi economici. Lo stesso fa il Brasile, che ha rafforzato i legami con la Cina, soprattutto nel settore infrastrutturale, e parallelamente sta lavorando con l'Unione Europea su clima e commercio, come nel caso del Fondo Amazzonia e dell'accordo Ue-Mercosur.

